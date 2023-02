Toujours plus de morts sur les routes de Saône et Loire

49 personnes ont perdu la vie sur les routes de Saône-et-Loire en 2022, soit 16 décès de plus qu’en 2021 et 1 décès de plus qu’en 2019, selon le bilan provisoire de l'accidentalité routière rendu public par les services de l'Etat.

L’année 2021 ayant été impactée par des mesures sanitaires qui ont contribué à faire baisser le trafic routier, les chiffres sont également comparés à 2019, année « avant crise sanitaire ».



En Saône-et-Loire, en 2022, 32 accidents mortels se sont produits hors agglomération (65 %) et 17 accidents mortels en agglomération (35 %).

Si l’on observe une hausse du nombre de tués et de blessés en 2022 en comparaison avec 2021, on constate une légère baisse du nombre d’accidents corporels en comparaison avec 2019 :

• 49 personnes ont perdu la vie sur les routes de Saône-et-Loire en 2022, soit 16 décès de plus qu’en 2021 et 1 décès de plus qu’en 2019,

• 501 accidents corporels ont été enregistrés en 2022 par les forces de l’ordre, chiffre en baisse de 3 % par rapport à l’année 2019 (soit 13 de moins), chiffre en augmentation de 7 % par rapport à 2021 (soit 34 de plus),

• 648 personnes blessées en 2022, chiffre en augmentation de 6 % par rapport à 2019 et 2021 (613 blessés soit 35 de plus).

Force est de constater que la majorité des accidents trouve une source comportementale.

En 2022, les causes identifiées sont les suivantes (pour une personne tuée, il peut y avoir plusieurs causes) :

12 personnes décédées dans un accident à cause de la vitesse,

8 dans un accident impliquant une consommation d’alcool

5 dans un accident lié à une consommation de stupéfiants.

Les usagers vulnérables (piétons, cyclistes, usagers de deux roues motorisé) paient un lourd tribut avec 19 tués en 2022 soit près de 40 %. Les seniors âgés de 65 ans et plus représentent aussi 40 % des personnes décédées en 2022 (20 tués). 20 % de personnes décédées avaient entre 14 et 29 ans et 37 % entre 30 et 64 ans.

Cette situation particulièrement préoccupante fait l’objet d’une attention soutenue de l’ensemble des services et des partenaires (préfet, forces de l’ordre, service départemental d’incendie et de secours, direction départementale des territoires et gestionnaires de voirie).



D’ores et déjà, les contrôles routiers ont été renforcés en Saône-et-Loire et le département est sillonné depuis le 15 février 2022 par plusieurs véhicules-radar à conduite externalisée.

De nombreuses actions de prévention sont organisées tout au long de l’année (établissements scolaires, centres de formations pour apprentis, collectivités, associations de personnes âgées...) pour sensibiliser le plus grand nombre aux risques routiers. En 2022, la coordination sécurité routière de la direction départementale des territoires a participé à plus de 440 demi-journées d’actions de prévention et sensibilisé plus de 22 600 personnes en Saône-et-Loire.