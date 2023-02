Champforgeuil lutte : les jeunes rugbymen U10 du RTC s'initient à la lutte

Ce samedi matin, les jeunes rugbymen U10 du RTC ont découvert la lutte au gymnase Steeve et Christophe Guénot. En effet, après l'accueil de l'équipe sénior au mois de décembre, le président du club de lutte de Champforgeuil Alain Jorland et l'équipe dirigeante ont accueilli les filles et garçons de l'équipe des 10 ans. Cet entraînement basé sur une approche de la lutte a permis aux enfants de moins appréhender les contacts physiques propres au rugby. Les responsables de l'équipe Meidy Morel et Lionel Bourgeon se sont montrés satisfaits de cette expérience coachée par Titouan Robin et Sébastien Lagarde, entraîneurs diplomés .