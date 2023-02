CARNET BLEU - Bienvenue à Joseph

Joseph JADOT est né le 5 février à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le quatrième enfant après Paul, 8 ans, Charles, 7 ans, et Faustine, 2 ans, de Coralie et Geoffray JADOT. La maman est responsable administrative et le papa est approvisionneur à la SNCF. La petite famille réside à Chalon-sur-Saône.