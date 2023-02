Après deux ans d’annulation forcée due à la crise sanitaire, ce « repas cochon » était particulièrement attendu par ses adeptes.

Au sein de la salle Serge Bugaud, décorée de blanc et rose pour l’occasion, les participants ont pu déguster le menu préparé par la maison BOULLIER de Lessard-en-Bresse. (Médaille d’argent pour son boudin noir traditionnel)

Ce sont les membres du CCAS, reconnaissables par leur t-shirt à l’effigie de la commune qui se sont occupés du service tout au long de ce repas « gargantuesque ».

Au menu, pas moins de 10 plats (rien que ça ! ) : Grattons - Soupe - Viande de soupe avec pommes de terre, carottes, choux, sauce tomate - Fromage de tête et pâté de campagne, cornichons - Boudin noir grillé sur place et compote de pommes - Rôti de porc cuit avec salade verte - Fromage : Brie et Comté - Salade de fruits et brioche.

Un repas qui s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale et s’est clôturé par le mythique ban bourguignon régional pour saluer le chef du jour.

C’est certain, le traditionnel « repas cochon » oslonnais a fait son grand retour avec brio ce samedi !





Amandine Cerrone.