Le groupe Tétra a fait salle comble samedi 11 Février 2023 à Châtenoy le Royal.

Les animations à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal ne manquent pas et le spectacle de samedi soir 17 février va une fois de plus laisser un très agréable souvenir au public et l’envie de revenir écouter le groupe Tétra, descendant direct du country de Châtenoy. La salle avait été arrangée pour donner à cette soirée une vraie ambiance de cabaret.

Comme le nom du groupe l’indique, ils sont quatre, 2 chanteuses et 2 chanteurs sur scène : Cathy, Mary, Denis et Fred, pour embarquer l’auditoire dans des soirées inoubliables. Ils étaient, pour cette soirée, accompagnés par 5 talentueux musiciens : Gilbert, Sandrine, Christophe, Fabrice et Tom le guitariste.

Un tour de chant composé de plus de 60% de chansons françaises et le reste de chansons anglo-américaines avec un petit mélange de country, de jazz, de blues où les spectateurs ont pu apprécier la voix cristalline de Cathy ou celle plus crooner de Fred.

Ce n’est pas moins de 27 chansons que le groupe a interprétées soit en solo, duo, trio ou tous ensembles, laissant apparaitre à chaque morceau une facette différente de leur personnalité. Fred, le présentateur des chansons, avait mis au défi les spectateurs de trouver tantôt l’auteur, tantôt l’interprète ou encore l’année de sortie de la chanson… 2 tables ont rivalisé toute la soirée et pourtant ce n’était pas toujours facile mais comme l’a précisé Fred : « bravo, il n’y a rien à gagner… ».

Que de belles chansons durant tout ce concert. Ah oui Fred ! Pas la peine de se cacher dans les coulisses, ce n’est pas au tour de Cathy, la prochaine chanson c’est bien toi qui la chante !!!

Dans la salle, les danseurs du Country Vine de Saint Rémy ont pu apprécier les quatre compères coiffés de leur chapeau de cowboy dans des airs du folklore américain.

Dans ce répertoire de blues, de jazz américain, Denis était plus vrai que nature avec sa trompette, dans son rôle de joueur de jazz et de rythme de musique d’Amérique du sud.

Musique qui, de chanson en chanson, a fini par mettre le feu aux poudres dans la salle et, en fin de concert, c’était aussi actif dans le public que sur scène. Les spectateurs étaient debout et en redemandaient encore, ils n’étaient nettement pas pressés de voir la fin du concert arriver. Une fin dans la liesse générale pour un concert inoubliable.

