Les ½ finales et finale de la 12ème édition du tournoi féminin pour les joueuses non classées à classées jusqu’à 15/5 à Crissey ce dimanche 12 février 2023. Marina Billoud vainqueur du tournoi.

C’était la 12ème édition du tournoi féminin pour les joueuses non classées à classées jusqu’à 15/5 au Tennis Club de Crissey du 4 au 12 février 2023.

Durant toute la semaine, le Tennis Club de Crissey s’est conjugué au féminin avec l’organisation de son 12ème tournoi dames sur les cours de tennis couverts crissotins. 14 clubs ont participé à ce tournoi, ce qui représente un effectif assez extraordinaire de 38 joueuses ce qui prouve que ce tournoi est très apprécié par sa convivialité d’une part mais également pour les conditions parfaites grâce aux infrastructures couvertes. Le Président du club Philippe Vieillard a précisé : « … il faut noter également que toutes les rencontres se sont disputées dans notre seule salle et en toute sportivité. »

Les rencontres se sont déroulées sur la semaine et dimanche matin la fin du tournoi approchait avec les rencontres de ½ finales qui ont opposées Hélène de Crissey contre Anne-Cécile de Jassans et Marie de Chalon contre Marina de Prissé. Les joueuses se sont bien battues durant ces ½ finales montrant un jeu de bon niveau assez éprouvant le long de ces matchs, donnant respectivement en fin de rencontres Anne-Cécile et Marina finalistes de ce tournoi.

Anne-Cécile du club de Jassans (01) est classée 15/5 depuis 1 an, elle joue au tennis depuis 15 ans.

Marina du club de Prissé (71) est classée 30, elle a un peu plus de métier avec 35 ans de jeu mais actuellement elle fait moins de tournoi.

Nous sommes dimanche après-midi et c’est en présence de Pascal Boulling maire de Crissey, de Catherine Lauriot adjointe, d’élus, de Valérie Roussel présidente du comité de Saône et Loire de Tennis, du président et membres du club de Crissey que s’est déroulée la finale sous l’œil attentif de Sébastien Bourgogne juge arbitre du tournoi.

Dans cette finale, même si Anne-Cécile s’est bien défendue, la suprématie due aux nombres d’années de pratique, de travail et l’analyse du jeu de l’adversaire ont donné un certain avantage à Marina. Il n’en reste pas moins qu’Anne-Cécile n’a pas démérité en finale. Bravo à toutes les deux pour cette belle rencontre dure mais très fairplay.

Le président a fait un petit discours de remerciements en direction de tous les acteurs qui ont participé au bon déroulement de ce tournoi, aux joueuses pour leur engagement dans cette rencontre. Monsieur le maire et madame la présidente du comité ont exprimé leur satisfaction et le souhait de prochaines rencontres.

Philippe Vieillard et les autorités ont remis les coupes aux finalistes, des cadeaux et à chacune un bouquet de fleurs.

Le club de Crissey organise son 33ème traditionnel tournoi d’été du 14 au 27 août 2023 et prépare déjà la 13ème édition du tournoi féminin de 2024.

C.Cléaux