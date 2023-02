AVIS DE DECES - Monsieur André Laurencin

Madame Claude Laurencin, son épouse; Gilles Laurencin, Hortense Laurencin, Gabrielle Chrétien, Thomas Chrétien, Jean Laurencin et Lomekoh Laurencin, ses enfants et leurs conjoints; Paul, Mayeul, Louis, Mathys, Méline, Clémence, Milhan et Valentine, ses petits-enfants, ainsi que toute la famille vous font part du rappel à Dieu de :

Monsieur André Laurencin survenu à l'aube de ses 85 ans, le 14 février 2023.

Féru d'histoire, André était correspondant de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France, il a travaillé en tant que conservateur du Musée Denon, élaborateur du Musée Niépce, membre de la Société d'Histoire de Buxy, membre de la Société d'Histoire de Beaurepaire (Isère) et membre de la Société des Amis des Arts et des Sciences de Tournus.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 20 février à 14 heures 30 en l'église de Buxy.

André repose à la chambre funéraire Mansuy de Buxy, à partir de ce vendredi 17 février à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.