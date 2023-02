Un entraînement olympique de Judo au dojo Nowak

Ce vendredi 17 février de 16h à 21h, Kilian Le Blouch, champion olympique par équipes à Tokyo en 2021, avait fait le déplacement pour le traditionnel et annuel « Entraînement avec un champion » organisé par le Comité Départemental de Judo de Saône et Loire.

Cet entraînement exceptionnel à l’initiative de Julien Maugard, conseiller technique fédéral du comité, s’est déroulé ce vendredi soir au sein du dojo Cécile Nowak de Saint-Marcel, lieu idéal pour cet événement de premier choix.

L’athlète olympique est alors intervenu auprès de deux groupes de classes d’âges différents.

Le premier était composé de benjamins et minimes tandis que le second concernait des cadets, juniors, seniors et vétérans.

Cet entraînement, entièrement gratuit, a été financé par le Crédit Agricole Centre Est, partenaire officiel du Comité de Judo 71, et subventionné par le département de Saône et Loire.





A cette occasion, Raymond Burdin, maire de la commune de Saint-Marcel et Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, avaient fait le déplacement pour saluer cette belle initiative du comité.

L’entraînement avec le champion a démarré par des exercices d’échauffement, puis Kilian a dévoilé « les secrets du champion » en révélant quelques unes de ses techniques favorites aux judokas volontaires.

Ensuite, place aux combats pour mettre en application les astuces enseignées par le médaillé olympique.

Les sections se sont clôturées par une séance de dédicaces de Kilian Le Blouch ainsi qu’une photo souvenir avec le champion.

Un entraînement qui restera, c’est certain, gravé dans les mémoires des 150 passionnés de judo qui avaient fait le déplacement pour participer à cet événement unique.





Au terme des deux entraînements, la soirée s’est poursuivie dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour d’un apéritif offert par le Comité de Saône et Loire.

Pour ceux qui ont loupé cela, rendez vous l’an prochain pour un nouvel entraînement avec un champion !

Amandine Cerrone.