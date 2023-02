80 élus du Morvan ont remis les clés de leur mairie pour dénoncer la fermeture de la maternité d'Autun

Ce samedi matin, dans la cour de la sous-préfecture d’Autun, plus de 80 élus du Morvan on aurait mis les clés de leur collectivité pour dénoncer la volonté farouche et obstinée de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté de fermer la maternité du Centre Hospitalier autunois.