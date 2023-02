AVIS DE DECES - Madame Jeanne Marie DUBOIS née TATREAUX

OUROUX-SUR-SAÔNE



Ses enfants ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

ses frères et sœurs

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jeanne Marie DUBOIS

née TATREAUX

"dite Marie Jeanne"

survenu à l'aube de ses 100 ans.

Ses obsèques seront

célébrées le mardi 21 février à 15 heures, en l'Eglise

d'Ouroux-sur-Saône.

Marie Jeanne repose à la chambre funéraire de l'Abergement-Sainte-Colombe.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Gustave

son époux,

décédé en 2005.