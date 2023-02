Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : l'ASHBCC écrase Mulhouse lors d'un match à couteaux tirés (29-24)

Les Blancs et Bleus retrouvent le goût de la victoire après la déconvenue de Vénissieux face à une équipe de Mulhouse venue à la Maison des Sports avec de fortes intentions. Mais plus rien n'arrête l'ASHBCC qui s'impose sur le score de 29 à 24 pour sa sixième victoire à domicile. Plus de détails avec Info Chalon.