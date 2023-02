Anniversaire réussi pour les 50 ans de l’Association du Billard Club Chalonnais

Les autorités municipales répondent présentes. Le photoreportage info-chalon.com !

Samedi 18 Février 2023 à 18h30, 9 Impasse du Carloup (dans la salle Gambey) à Chalon-sur-Saône, se déroulait la soirée du 50ème anniversaire de l’association du Billard Club Chalonnais.

Une soirée qui se déroulait en présence de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Philippe Finas, 9e adjoint en charge des sports, de Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, de Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, de Jean-Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S, de James Mercier, Président du Billard Club Chalonnais, de Bernard Jacob, Membre du Comité Directeur du Billard Club Chalonnais, d’anciens élus… ainsi que de nombreux sympathisants, sponsors et licenciés du club .

Lors de cette soirée était également organisée une exposition photos retraçant l'historique du Club.

Ainsi devant une assemblée composée d’une centaine de personnes voici l’extrait des discours prononcés :

James Mercier : « C’est vraiment un immense plaisir de vous accueillir pour fêter, voire même célébrer un moment historique au club à savoir ses 50 ans ! Bien sûr, nous remercions également tous les élus et les anciens élus qui nous font l’honneur et l’amitié d’être présents ce soir […] Comme vous le constatez à ce jour, la salle est vivante, bien entretenue et ce soir bien aménagée par la vie associative et avec le service manifestations & transports. Chaque année, nous organisons, 30 tournois : des finales de district, des finales ligue, des tournois jeunes et débutants, des passages de diplôme et nous pensons très prochainement à organiser un tournoi ‘Master’ au Clos Bourguignon où voire même un Championnat de France au club. Aussi n’oublions pas les moments amicaux qui font la renommée de notre club et gardons cette ambiance qui nous est chère. Il faut savoir qu’après avoir traversé la crise du Covid, nous sommes aujourd’hui 55 licenciés et donc le plus grand club de la Bourgogne Franche-Comté. D’ailleurs, le forum des sports a été pour nous en 2022 un véritable succès avec 16 adhésions enregistrées. Je tiens à vous dire aussi que sans bonnes volontés, sans les personnes dévouées à la bonne marche du club dans un esprit positif nous n’en serions pas là. Souhaitons que cela dure longtemps car le billard c’est du sport, de l’art, de la passion et de l’amitié. Je vous remercie ! ».

Le Président du club annonçait les résultats sportifs obtenus et les grandes dates du club : « Teddy Chouit Champion de France et d’Europe en cadet, Fabien Camberlin (Champion de France à la libre), Georges Badey ( pionniers du club qui a été Champion de France à la bande) et pour le club une trentaine de finale France avec 2 titres de Champion de France ».

Concernant les dates importantes : 13 janvier 1973 création du billard club chalonnais au bar le Sporting (14 rue du port Villiers), 1er février 1973 avec l’affiliation à la Fédération Française de Billard, 14 février 1975 Déménagement du Billard club chalonnais au café Le p’tit Bar (5 avenue Jean Jaurès), 13 janvier 1984, déménagement du billard club chalonnais Salle Gambey 9 impasse du Carloup à Chalon […] Septembre 1992 Création de la Ligue de Bourgogne […] 2003 Anniversaire des 30 ans du club […] 18 février 2023 anniversaire des 50 ans du club !

Thierry Thevenet : « Tout d’abord, merci de l’invitation à cette soirée anniversaire. 50 ans c’est toujours une date importante dans la vie d’un club et cela montre que le club est stable et comme vous l’avez dit précédemment, vu le nombre important de licenciés cette année cela prouve que vous êtes un club qui vit vraiment et sachez que cela nous fait vraiment très plaisir de venir vous voir très régulièrement dans cette belle salle. Ce soir avec le nombre de personnes présentes c’est vraiment impressionnant de voir la vie prospère de ce club. Donc au nom de l’O.M.S, on vous souhaite encore de belles années devant vous et sachez que nous, l’O.M.S, nous serons toujours là, pour vous soutenir et vous accompagner. Je vous remercie ! ».

S’en suivait une remise d’un trophée de l’O.M.S au club entre les deux présidents.

Gilles Platret : « Je suis très heureux d’être là car il est rare aujourd’hui avec la floraison de création dans le milieu associatif et dans le domaine sportif notamment autour des nouvelles pratiques, qu’un club fasse une dizaine d’années. 10 ans c’est déjà un exploit, alors s’inscrire sur une durée comme celle-ci de 50 années d’affilée avec des hauts et des bas je l’imagine en nombre d’adhésions sauf qu’ici comme nous l’a dit le Président avec une progression continue, et bien c’est tout à fait remarquable. Aussi, je félicite le club, ceux qui se rappelle où qui ont fréquenté les fondateurs parce que, c’est quand même une aventure extraordinaire de créer de toute pièce une structure et d’arriver à fédérer. Votre amitié comme le dit le Président, c’est le ciment important dans la tenue de ce club […] Je voudrais vous dire merci pour l’invitation et vous encourager à continuer […] Nous savons que nous sommes 1/3 de la population qui pratique un sport dans cette ville, c'est-à-dire 16 à 18 000 licenciés concernant les 80 clubs affiliés à l’O.M.S auxquels il faut rajouter les 40 clubs qui n’y sont pas affiliés. Et cela nous fait vraiment un niveau de pratiques sportives qui est vraiment très développé dans cette ville […] Alors je voudrais vous dire que la ville de Chalon reste à vos côtés dans les prises en charge qui sont nécessaires. On continue d’épauler votre club et sachez que concernant vos projets de grosses compétitions, elles sont tout à fait finançables […] Alors bon anniversaire au club et vive le billard de Chalon. Je vous remercie ! ».

En fin de soirée, un buffet copieux de l’amitié concocté par le traiteur Lehanneur d’Epervans était proposé aux convives.

Le photo reportage info-chalon.com

J.P.J