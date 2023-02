La Saône et Loire bien présente au Salon du tourisme Mahana à Lyon

La Saône-et-Loire est un territoire très apprécié des Lyonnais. À seulement 45 minutes de la métropole lyonnaise, le sixième plus grand département de France a beaucoup à offrir : de grands espaces, du bien-être, une gastronomie mondialement réputée avec 6 AOP, un patrimoine viticole riche de plus de 30 AOC, mais aussi une grande variété d'itinéraires de randonnées (pédestres, vélo, fluviales et équestres). Sur un stand de 36m2 entièrement repensé, le Département de Saône-et-Loire sera accompagné en 2023 de 5 partenaires touristiques institutionnels et privés, afin de donner toujours plus d'idées d'excursions et de séjours aux visiteurs du salon avec peut-être à la clé l'envie de s'y installer ?

Les offices de tourisme du Chalonnais, du Charolais-Brionnais, de Creusot-Montceau, de Bourbon-Lancy accompagné de l'espace de bien-être Celt'Ô et les #Incontournables71 accueilleront les visiteurs et proposeront des dégustations de produits locaux : fromages de chèvre, nougats de la Côte chalonnaise, saucisson de Bœuf charolais AOP, chocolats Dufoux.

Les professionnels du tourisme seront présents tout au long des 3 jours sur le stand C 021 de 10h à 18h.