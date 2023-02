Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : On arrête plus les Blancs et Bleus (29-24)

Samedi 18 février, les Chalonnais s'offre un solide succès face au Lynx Mulhouse Handball (29-24). Une sixième victoire à domicile pour un ASHBCC en pleine confiance; Plus de détails avec Info Chalon.

Ce samedi 18 février à la Maison des Sports, les Blancs et Bleus de l'ASHBCC recevaient pour le compte de la 14ème journée de Nationale 3 les Alsaciens du Lynx Mulhouse Handball.

Fermement décidés à faire oublier la débâcle en terre lyonnaise face à Vénissieux où ils étaient à un bon mètre du bol de sangria (29-25), les Chalonnais n'avaient qu'un seul objectif : viser la victoire à tout prix.

Après une entamede match serrée où les deux équipes se rendaient coup pour coup, les hommes d'Audrey Col et Sami Taj ont pris un avantage de 2 de buts au milieu de la première mi-temps, notamment grâce aux trois buts de Titouan Gillet.

Cet avantage a permis de gérer jusqu'à la mi-temps où les deux adversaires d'un soir repartaient au vestiaire sur le score de 13 à 11 en faveur de nos Chalonnais.

Au retour des vestiaires, les Blancs et Bleus ont continué sur leur lancer de la première mi-temps tout en accélérant le jeu, bien épaulés par leur gardien, Tom Tissier.

Après avoir donner le la et creuser l'écart 19-11 dans les dix premières minutes, les coéquipiers de Quentin Cléaux et Mathieu Gineys ont accusé un net relâchement, permettant aux Alsaciens de respirer et de revenir à trois buts à la 59ème minute.

Mais la joie fut de courte durée pour le Lynx Mulhouse Handball. En effet, la solidité de la base arrière mais également du collectif Chalonnais allait faire la différence dans les 10 dernières minutes, creusant l'écart au tableau d'affichage pour finir à +5 au coup de sifflet final sur le score de 29 à 24.

Une sixième victoire à domicile qui permet à l'ASHBCC de monter à la 7ème place du classement.

Le prochain match opposera les Chalonnais aux Lorrains du Bassin Mussipontain Handball.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati