AVIS DE DECES- Monsieur Yves RIGAUD

CHALON-SUR-SAÔNE - LANS



Angélique et Philippe,

Virginie et Sébastien,

ses filles et ses gendres ;

Kévin, Ophélie, Elodie, Jordan, Nathan,

ses petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Yves RIGAUD

survenu le 18 février à l'âge de 74 ans.

Une cérémonie civile sera célébrée jeudi 23 février 2023 à 10 heures au cimetière Nord de Chalon-sur-Saône.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse

Rachèle RIGAUD

décédée en 2020.