Au programme, une randonnée cycliste sur deux parcours, un premier de 85 kms pour les plus avertis et un second de 50 kms.

Cette année, ce sont 92 participants qui ont pris le départ de cette randonnée, à 13h30 au 5 rue Denis Papin, à Saint-Marcel.

Une affluence en deçà des attentes du club : « Auparavant, nous avions réunis jusqu’à 160 personnes pour ce brevet, c’est donc une faible participation cette année, peut être due au calendrier puisque nous sommes encore en vacances scolaires », a confié Jean-Marc Gautheron, président du club, avant d’ajouter : « malgré cette participation en légère baisse, c’est un plaisir de retrouver tous ces cyclistes venus des communes environnantes ! ».

En effet, une majorité de san-marciaux avait fait le déplacement bien sûr mais pas que : des cyclistes de Bresse, de Chalon sur Saône, du Creusot ou encore de Tournus, n’ont pas voulu manquer cet événement incontournable.

Cette centaine de sportifs a pris plaisir à pédaler sous une météo assez clémente avec à l’arrivée un ravitaillement offert par le club au sein des locaux du VCSM, dans l’ancienne gare de la commune.

Une après midi sportive qui s’est donc achevée dans une ambiance chaleureuse et conviviale comme à l’accoutumée au VCSM.

Amandine Cerrone.