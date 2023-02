AVIS DE DECES - Stéphane BRISET

MAZENAY - ALUZE



Maé, son fils ;

Denise et Marcel, sa maman

et son beau-père ;

Mickaël, Justine et Grégory, son frère, sa sœur

et son beau-frère ;

ainsi que toute la famille et ami(e)s,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Stéphane BRISET

survenu le 18 février 2023,

à l'âge de 43 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 24 février 2023, à 10 heures, en l'église d'Aluze.

Fleurs naturelles uniquement.