"Les amis de l’Eglise Saint Just de Fontaines" réunis en assemblée générale extraordinaire.

Après plus de 7 ans d’existence, l’association "Les Amis de l’Eglise St Just de Fontaines" met fin à ses activités. Une AG ordinaire pour entériner l’année écoulée (2022) s’est tenue juste avant cette AG extraordinaire. Ses membres, par la voix de son président Laurent Demouron, ont annoncé officiellement la décision prise de mettre fin à l’association. Comme il se doit, la proposition de dissolution par le président a été présentée aux membres présents et à Madame le Maire et son adjoint ; Le sujet a fait l’objet d’un débat lors de cette séance, séance où chacun a pu s’exprimer et même faire des propositions : Le pour et le contre ont été pesés pour arriver à la proposition du président de dissoudre l’association.

Pourquoi cette dissolution : c’est juste pour la simple raison que le but que s’était fixé Les Amis de l’Eglise St Just de Fontaines était atteint (se reporter à l’AG ordinaire, article Info Chalon).

L’ensemble des membres a voté pour la dissolution de l’association.

La trésorerie de l’association étant saine, il a fallu débattre sur l’affectation du solde. Plusieurs propositions ont été formulées : reverser les fonds à la mairie ou à la fondation du patrimoine ou à l’association fontenoise "Fontaines Patrimoines" qui a modifié ses statuts afin de pouvoir contribuer à la restauration du patrimoine communal. Après délibération, il a été retenu et voté, sans la présence de Christian Bottussi président de "Fontaines Patrimoines", que le solde de l’association "Les Amis de l’Eglise St Just de Fontaines" serait légué à Fontaines Patrimoines.

Le président Laurent Demouron a remercié la municipalité, Madame le Maire Nelly Meunier-Chanut, Jean-Claude Bos pour leur soutien et surtout pour leur confiance. Une belle histoire qui se termine.

Madame le Maire s’est exprimée en fin de séance rappelant les chiffres clés de cette restauration : « ça a été une belle aventure humaine et un gros chantier. J’ai apprécié Mme Gilbert de la fondation. Félicitations à tous. »

Mais l’aventure va peut-être continuer avec "Fontaines Patrimoines" et la restauration des peintures du chœur, peintures découvertes récemment par sondage du plafond.

C.Cléaux