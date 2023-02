La LPO BFC Saône-et-Loire a organisé son assemblée territoriale ce samedi 18 Février à 14h au foyer Berlioz à Châtenoy-le-Royal.

L’assemblée territoriale a rassemblé une trentaine de personnes dont Patrick Monin maire d’Azé et Roland Bertin 1er adjoint de la ville de Châtenoy le Royal.

Jean-François Gervais délégué général Saône et Loire a commencé par remercier Roland Bertin représentant la municipalité, le maire d’Azé et toutes les personnes de leur présence, il a présenté le programme du déroulement de l’assemblée.

Au programme : élection des conseillers territoriaux, projection du film "Un siècle pour les oiseaux", reportage sur l'action œdicnème, suivi d’un moment de convivialité et d'échanges.

Jean-François Gervais a rappelé quelques chiffres : 487 adhérents en S&L, le nombre a augmenté de 12 membres par rapport à 2021. Les adhérents se renouvellent beaucoup, certains quittent la LPO d’autres arrivent grâce aux collectes de rue, à la tenue de stands. Malgré ces chiffres, par exemple, 117 personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2022 soit 1 sur 4. Au 5 février 2023, 301 personnes ont déjà renouvelé leur adhésion alors qu’en 2022 ils n’étaient que 231, ce qui laisse prévoir une année 2023 prometteuse en effectif.

Il a parlé des actions principales menées par la LPO BFC S&L avec le comptage à la montagne de la Folie pendant la migration, l’enquête pilotée par Julien sur la Chevêche entre 2022 et 2023, la protection du milan noir, les différents dépôts de plaintes sur le piégeage à la glue des oiseaux, plaintes sur la détention de chardonnerets… sans oublier la chasse des blaireaux.

Il a terminé par l’élection des membres du conseil de la délégation territoriale. Sur les 9 conseillers 3 ont été tirés au sort pour être sortants : Véronique Voisin, Julien Stryjac et Jean-François Gervais. Il y avait 5 sièges à pouvoir, les 3 sortants se sont représentés plus 2 autres personnes Nicolas Vuillier et Maryse Bonevie, les 5 sièges ont été pourvus et ont fait l’unanimité du vote. Aujourd’hui la section a 11 conseillers territoriaux élus pour 2023.

La parole a été donnée au représentant de la municipalité. Roland Bertin a remercié Jean-François Gervais pour l’invitation à cette assemblée territoriale…

La séance s’est poursuivie par la projection de films, d’un débat et d’un moment convivial.

C.Cléaux