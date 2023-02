Carnaval de Chalon 2023 : informations à l'attention des riverains

Le Carnaval de Chalon organisé par le Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône, avec le soutien de la Ville, se déroulera du vendredi 24 février au dimanche 12 mars, avec comme temps fort : un défilé d'ouverture le vendredi 24 février et deux grandes cavalcades les dimanches 26 février et 5 mars. Plus de détails avec Info Chalon.

➤ Pour le défilé du vendredi 24 février, le parcours sera fermé à la circulation à partir de 18 heures jusqu'à 21 heures environ.

➤ Pour le défilé des dimanches 26 février et 5 mars, le parcours sera fermé à la circulation à partir de 12 heures jusqu'à environ 18 heures.

➤ Le stationnement sera interdit sur tout le parcours des défilés : le vendredi à partir de 9 heures et les dimanches depuis la veille à 19 heures.

➤ Le feu d'artifice aura lieu le dimanche 5 mars à 20 heures, le quai des Messageries et le pont Saint-Laurent seront fermés à la circulation pendant les festivités.

➤ Le sens de la circulation de la Rue Carnot sera inversé afin de permettre aux riverains d'accéder à leurs domiciles/garages du 24 février au 13 mars, 18 heures.

➤ Les trois bornes électriques permettant l'accès au centre-ville (Rue de l'Ancien Collège, Place de Beaune et Rue au Change) seront bloquées en position haute lors du défilé des dimanches.

➤ Accès aux parkings QPark :

— Hôtel de Ville : accès uniquement par la Rue de Lyon pendant les trois défilés

— Banque : accès par la Rue Porte-de-Lyon pendant le défilé des dimanches de 9 heures à 19 heures; sortie maintenue par la Rue Virey et la Rue des Pattes

— Motte : accès interdit pendant les trois défilés; sortie possible par la Rue Edgar Quinet.

➤ Les marchés des dimanches 26 février et 5 mars seront maintenus.

➤ Le jardin géo-botanique sera fermé du 25 février au 13 mars.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati