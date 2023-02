Renault, fédérateur des partenaires du chalonnais, met à l’honneur le Rugby Tango Chalonnais

Une très belle réception !

Jeudi 23 février 2023, à partir de 19 heures, dans l’enceinte du garage Renault Sodirac, Avenue de l’Automobile à Chalon-sur-Saône se déroulait la soirée partenaires du Rugby Tango Chalonnais. A cette occasion, Alexandre Cousty, Directeur du garage Renault Sodirac de Chalon, en charge également des concessions Renault et Dacia de Montceau-les-Mines, du Creusot et d’Autun, assisté de ses collaborateurs, avait organisé une réception pour mettre à l’honneur le club du R.T.C.

Une soirée qui s’est déroulée également en présence de Philippe Finas, Adjoint aux Sports représentant Gilles Platret, Fabrice Faradji, Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S, les partenaires du RCT, Bernard Lecuelle, Président du rugby tango chalonnais, Christophe Cabadaïs , entraineur de l’équipe 1 et aussi chargé des relations partenaires du club, entraineurs, staffs, dirigeants, bénévoles, joueurs des équipes séniors du club et sympathisants…

Lors de cette soirée de soutien au club de rugby chalonnais de nombreux discours étaient prononcés dont voici quelques extraits :

Alexandre Cousty : « Nous appartenons au Groupe Thivolle, groupe familial implanté à Villefranche-sur-Saône en ayant pour distribution les marques Renault, Dacia, Nissan, Ford et Alpine. Sodirac est implanté ici depuis 24 ans ! A cette époque, le demi d’ouverture de cette concession, c’était Jean-François Troussard. C’est lui qui a dirigé cette société pendant de nombreuses années. Comme au rugby, Sodirac c’est un travail d’équipe non pas de 15 sur le terrain mais de 150 collaboratrices et collaborateurs qui oeuvrent quotidiennement au service du client. C’est grâce à eux que Sodirac fait aujourd’hui 70 millions de chiffre d’affaire. Dans chaque concession, vous trouverez la partie Commerce et la partie Service Après Vente ! Concernant la vente de véhicule neuf, elle représente 1500 / an (1000 véhicules Renault et 500 véhicules Dacia , côté occasion 1300 véhicules vendus / an. Concernant le Service Après-Vente, il est composé en trois parties :, la mécanique, la carrosserie et le service pièces détachées (3500 références) et s’adresse aux particuliers mais aussi aux professionnels. Nous tenons également à vous présenter un nouveau véhicule arrivé juste après la Mégane 100% électrique , c’est le véhicule Austral qui est un véhicule 100% hybride et nous vous invitons a revenir nous voir au mois de juin pour découvrir un nouvel Espace, un Scénic électrique et l’Austral coupé […] En synthèse de cette présentation, sachez que si vous avez besoin d’un véhicule neuf, on est là ! Si vous avez besoin d’un véhicule d’occasion, on est là ! Si vous voulez que l’on vous rachète votre voiture, on est là ! Si vous avez besoin de pièces détachées, on est là ! Si vous avez besoin d’entretenir ou de réparer votre voiture en mécanique ou en carrosserie et cela quelle que soit la marque, on est là! Voilà, maintenant j’ai aplatit dans l’embut, je laisse le soin au Président Bernard Lecuelle de transformer l’essai et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous remercie ! ».

Philippe Finas : « Bonsoir à toutes et à tous, je suis chargé ce soir de représenter Gilles Platret qui vous transmet ses meilleures amitiés sportives […] Le sens de mon engagement en tant qu’adjoint aux sports trouve toute sa valeur ici ce soir. Le sport c’est l’amitié, c’est l’effort sur le terrain et le rugby est là pour en porter les valeurs les plus éclatantes. Merci aussi au réseau Sodirac de nous recevoir ce soir lors de cette belle réception. L’impact considérable du sport dans la vie comme dans la cité trouve ici ce soir un bel écho, donc au nom de la mairie de Chalon-sur-Saône, merci et longue vie au R.T.C ! ».

Bernard Lecuelle : «Merci à Alexandre Cousty qui nous accueille et qui est un fervent partenaire du rugby. Nous avons la chance d’avoir Philippe Finas qui représente la ville de Chalon et qui est assisté de Fabrice et Bruno. On a l’O.M.S qui est ici, le Grand Chalon est excusé, bref tout le monde est représenté. Nous avons Laurent Cognard, un vigneron qui va nous faire goûter les vins de son Domaine et qui est un grand joueur de rugby. On a des joueurs de rugby, des bénévoles, des dirigeants, le staff qui est présent aussi, ainsi que tous nos partenaires. C’est une réussite à 100%. Mais laissez-moi vous dire juste un petit mot sur le sportif car il faut parler du sportif. On savait depuis le début que c’était une année de transition, on le sait car le staff était nouveau, d’ailleurs vous connaissez Christophe Cabadaïs, Benjamin Renaud et vous en avez suivi les péripéties. Pour nous l’équipe dirigeante, le challenge était depuis 2016, d’exister au plus haut niveau possible avec le modèle qui était de faire jouer nos jeunes avec des gens plus expérimentés (des anciens). C’est ce que l’on arrive à faire, cela n’a pas été facile, vous avez suivi nos déboires, il y a des hauts et des bas, il y a des petits et des grands moments et je peux vous dire que le weekend dernier, c’était un grand moment de bonheur. Les 16 ans, les 18 ans qui gagnent et l’équipe B et A qui battent Pontarlier et bien pour arriver à cela avec ce que l’on a traversé avec le staff, je peux vous dire que les fondamentaux sont solides. Donc, on existe en Fédérale 2, c’est clair, nonobstant d’autres schémas nous concernent désormais à savoir qu’une fois qu’on a le droit d’exister, se pose la question, qu’est-ce que l’on fait après ? Comme à dit Benjamin quand il a appelé quelques joueurs, l’idée n’est pas de jouer le maintien chaque année car cela fait 2 ans que l’on se maintiens au-dessus et je pense que cette année on est bien partis pour se maintenir […] A partir de là, on a pris la décision au Comité Directeur, il y a dix jours en ayant une réflexion sur le staff avec l’idée de garder notre collectif et nos fondamentaux, d’avoir des joueurs qui aient un peu plus d’expérience afin de tirer l’équipe vers le haut […] Donc on a décidé de casser la tirelire et on va augmenter les séniors mais on va changer les règles pour amener les performances […] donc il faut que l’on augmente aussi les ressources, d’où les action de Christophe Canadaïs et pour nos sponsors de ne pas hésiter à faire plus de sponsoring pour faire de la défiscalisation, n’hésitez pas, nous sommes là et ne vous inquiétez pas on trouvera toujours de la place sur nos maillots […] Il y aura aussi bientôt, un renouvellement de mandat et dans ce cas là, il faudra penser à intégrer des gens qui ont une dimension d’entrepreneurs, de chefs d’entreprise… qui aiment le rugby et qui seront volontaires pour s’investir un peu. Pour terminer, je vous garantie que pour tous ceux qui partagent l’aventure du RTC depuis 2016, c’est vraiment que du bonheur ! Humainement, c’est très fort, donc je vous invite à nous rejoindre. Je vous remercie ! ».

Quant à Christophe Cabadaïs, il se félicitait de voir un grand nombre de personnes à cette soirée, remerciait Alexandre Cousty et l’enseigne Renault partenaire historique du RTC, Laurent Cognard et le traiteur Morey. Il se félicitait de l’attractivité désormais du rugby et invitait l’ensemble des personnes à deux nouvelles soirées partenaires qui se dérouleront au mois de mars pour la Saint-Patrick et au mois d’avril où au cours de ces soirées un grand jeu sera mis en place pour gagner des places à la Coupe du monde de rugby qui se déroulera très prochainement en France.

Dans une très grande convivialité la soirée se terminait par le verre de l’amitié proposé par le vigneron Laurent Cognard et un somptueux buffet du traiteur Pierre Morey, partenaire du RCT.

