AVIS DE DECES - Monsieur Jacques Etienne RIEGER

CHALON-SUR-SAÔNE



Christophe et Franck RIEGER, ses fils ;

Carole et Hédia,

leurs conjointes ;

Denise Anne RIEGER, sa sœur ;

Emma et Arno,

ses petits-enfants,

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur Jacques Etienne RIEGER

survenu le 19 février 2023,

à l'âge de 87 ans.

Un culte d'action de grâce sera célébré le mardi 28

février 2023, à 10 heures, au temple protestant rue Carnot à Chalon-sur-Saône, suivi de l'inhumation à la Couronne (Charente).

Ni fleurs, ni couronnes

souhaitées.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.