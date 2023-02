Les communistes du Grand Chalon appellent le Grand Chalon "à oser la Paix"

Monsieur le Président,



Chalon, le 3 février 2023



à Monsieur le Président du Grand Chalon



Le monde est au bord du gouffre: risque d’extension de la guerre en Ukraine, utilisation possible, par erreur ou volonté délibérée, des armes nucléaires.

Dans le conflit déclenché de manière irresponsable par le sinistre Poutine, les pays de l’OTAN ont en effet d’emblée affirmé une position sans équivoque : celle de se tenir aux côtés d’un pays en état de légitime défense face à un agresseur clairement désigné et de lui accorder un soutien sans faille, encadré par une volonté tout aussi claire de ne pas devenir cobelligérants et de contribuer ainsi à une dangereuse escalade guerrière.

Mais notre soutien ne doit pas se réduire à la seule dimension militaire. Nous avons le devoir, tout aussi important, de venir en aide au peuple ukrainien, malmené, martyrisé, déplacé.

Grâce au dévouement de ses maires, à l’action des bénévoles dans les associations, à la générosité des familles d’accueil de réfugiés, notre pays tend une main fraternelle à nos amis ukrainiens. Cet engagement-là, humaniste et solidaire, est porteur d’espoir et de réconfort, tout comme l’est la mobilisation courageuse, et bien souvent à contre-courant, des mouvements pacifistes en Ukraine et en Russie. Ils ont eux aussi tout notre soutien.

Nos enfants méritent mieux que de vivre dans un monde “sur militarisé”.

Beaucoup de communes du Grand Chalon étant jumelées avec une ville ou un village d’Europe, nous vous invitons donc, Monsieur le Président, à être à l’initiative d’une action de ces villes et villages autour de la paix, ce qui pourrait se traduire par un colloque ou une visioconférence les réunissant. Notre engagement à vivre ensemble pacifiquement, opposés aux dominations, est une première étape vers le libre droit des nations à disposer d’elles-mêmes et une manifestation de notre soutien à la paix.

Pour la Section PCF du Grand Chalon :

DE ALMEIDA Jean-Michel

BESSOT Alexandre

ARNAO MARQUEZ Dolorès

VERMOREL Fabienne