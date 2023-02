Et une victoire de plus pour les rugbymen de l'Entente Givry-Cheilly

Et encore une ! Plus rien n'arrête l'effectif de Givry-Cheilly. Après avoir mis en mal la défense de Baume les Dames, c'est contre les Jurassiens d'Arbois-Censeau, le week-end dernier que les locaux ont remporté la mise en s'imposant sur le score de 29 à 10. Un résultats loin d'être garanti quand on connait la nature piégeuse de certaines rencontre. Pour Jonathan Guénard, coach de l'Entente, " on a pris la pression pendant un bon quart d'heure comme chaque dimanche et après on se met à jouer". A la mi-temps, tout restait à faire avec des joueurs qui rejoignent les vestiaires sur le score de 12 à 10.

"Il faudra attendre la 51e minute pour l'interception de Jérémy Panier, après une course de 50 mètres, qui inscrit un essai au milieu des perches, transformé par Bastien Parise ainsi que deux autres pénalités transformées par Bastien Parise.

À la 60ème minute, super action des trois quarts avec Romain Hudry, Rémi Leclerc et Bastien Parise : Romain va aplatir un nouvel essai, l'essai du bonus.

Le match fut engagé, belle performance du RCG qui continue sa marche en avant. Nous restons invaincus des matchs allers.

Maintenant, deux semaines de repos et ça va faire du bien (4 matchs d'affilée), on va en profiter pour faire un peu de physique pour se préparer pour la phase retour et espérer se qualifier pour la finale de Beaune (29 avril)".

Prochain match le 12 mars à Saint-Martin d'Ordon (89)