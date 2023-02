Master Fight III : il reste encore de la place !

C'était l'occasion d'en apprendre un peu plus ce gala international de sports de combat qui aura lieu le samedi 4 mars au Colisée.

Et c'est par l'entremise de Cyrille Font (Power Training Center) et Driss Essabar (Boxing San Rémois) que tous les détails techniques de ce qui s'annonce d'ores et déjà comme un événement sportif majeur à Chalon-sur-Saône ont été annoncés dans les grandes lignes.

Parmi les choses à retenir, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les amateurs de sports de combat, le Master Fight sera désormais organisé chaque année.

Ainsi, on apprenait que 2000 places ont déjà été vendues. Pour rappel, le Colisée peut contenir plus de 4500 personnes, donc il reste encore de la place.

Pour rappel, le Master Fight sera sous l'égide de la Fédération Française de Kickboxing, Muaythai et Disciplines Associées (FFKMDA) qui encadrera et arbitrera les combats.

Le célèbre équipementier Le Coin du Ring équipera tous les boxeurs.

Il y a également été question des poids des combattants de kickboxing, Muaythai et de K1, à l'instar de Jo Kinner (77kg), Achraf Aasila (63,5kg), Tom Laurent (63 kg), Nahim Tabi (57kg), Samuel Smara (63 kg), Mohamed Chikar (77 kg), Mehdi Kada (74 kg), Eva Guillot (56 kg), ou encore Clément Hong Sikkee (75 kg).

Sans aller plus loin dans les détails, après tout, il faut ménager le suspens, sachez que le Master Fighter fait partie des six plus grands gala de boxe pieds-poings de France, avec 8 boxeurs professionnels, 8 semi-pro et futurs grands noms des disciplines, 8 classes B du Power Training Center, 8 combats K1 masculines avec les meilleurs européens (Portugal, Italie, Irlande, ...), un combat K1 avec deux françaises de qualité.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati