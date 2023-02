1 soirée, 2 ambiances

‘Anima’

‘Anima’ nous invite tout d’abord dans une jungle luxuriante, image reposante et méditative composée de plusieurs panneaux savamment disposés ; l’ illusion d’optique obtenue par ce biais et la création sonore (sons de la jungle, eau et musiques électroniques) nous propulsent dans un décor qui semble immobile et, tout à la fois, se mouvoir. Sous la contrainte des éléments, érosion ou destruction lentes et captivantes, c’est un tout autre paysage qui s’offre à nous. On ne sait où, ni quand exactement se déroulent ces tableaux successifs mais ce qui se passe là, sous nos yeux, pourrait se reproduire sans tarder. Une installation-performance de Noémie Goudal et Maëlle Poésy, pour dire la beauté, la rudesse et la fragilité d’un écosystème que nous habitons, et qui laisse place à la contemplation et à la réflexion.

‘Cartographies de l’invisible’

Nous quittons le Grand Espace de la Scène nationale Chalon-sur-Saône pour nous diriger ensuite dans une salle plus intimiste pour la performance musicale immersive de Nihil Bordures et Frédéric Stoll. Ici, les spectateurs sont invités à rejoindre la scène pour être confortablement installés sur des transats et placés au coeur du dispositif sonore et lumineux. Ce qui est proposé ensuite est une plongée dans les cartographies de l’invisible grâce aux témoignages de ceux (« magnétiseurs, médiums, géobiologues, guérisseurs, passeurs d’âmes ou chamanes ») qui pratiquent le sensible. Cette performance immersive en direct a proposé au public une expérience hors du commun. A lire aussi sur Info-Chalon : https://www.info-chalon.com/articles/2023/02/23/77439/avez-vous-deja-consulte-magnetiseur-medium-chamane-geobiologue/

SBR