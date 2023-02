Unidos Da Batida avait organisé un ‘Bloco’ pour le défilé de la 102ème édition du carnaval de Chalon-sur-Saône

75 musiciens et 8 danseuses brésiliennes ont défilé !

Dimanche 26 février, au bar Le Nièpce, Place de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône une ‘Batucada’ (regroupement de plusieurs écoles de Samba) avait été organisée par l’école de danse de Samba de Chalon ‘Unidos Da Batida’.

Ainsi les ensembles Pouloucoutac (Ecole de Samba de Dijon) et Black samba Batucad’ouche (batucada de Malain 21) sont venus étoffer les effectifs de l’école chalonnaise dans le but de faire un ‘Bloco’ pour le défilé, et proposer au public 75 musiciens et 8 danseuses brésiliennes.

Info-chalon est passé à 11 heures pour constater que tous étaient en séance de maquillage, réalisé par les élèves de l’école Silvya Terrade ’Chalon’ sous la surveillance de leur professeure Sabrina Chaudron.

Le photoreportage Info-Chalon.com

J.P.B