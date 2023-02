Chaplin - Lloyd - Keaton / Ouverture du festival Chefs Op' : Courts-métrages

LUNDI 27 FÉVRIER 2023 À 20H30 - ESPACE DES ARTS

Une musique originale interprétée en trio sur trois courts métrages des trois figures emblématiques du cinéma muet. The immigrant de Charlie Chaplin (1917), An eastern westerner avec Harold Lloyd (Hal Roach, 1920) et The boat de Buster Keaton (1921) vous entrainent dans les cascades, courses poursuites et autres péripéties improbables de ces trois chorégraphes du rire…

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/chaplin-lloyd-keaton

