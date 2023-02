Un incendie consume le Palet Vert

Les faits qui suivent sont dignes d'un film d'Olivier Marchal mais il ne s'agit pas d'une fiction et ils ont bien eu lieu à Chalon-sur-Saône...

Un incendie a détruit la boulangerie-pâtisserie Le Palet Vert, située à deux pas de la Gare, dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 février, suite à un braquage à main armée.

C'est une nuit cauchemardesque qu'a vécu Khaled Abid, le chef-boulanger de l'établissement, cette nuit-là.

Il nous livre un témoignage glaçant.

«Comme d'habitude, j'étais en train de travailler dans la nuit du vendredi au samedi. J'ai commencé vers 22 heures 30. J'étais tout seul mais j'avais une application au cas où il nous arrive quelque chose. Vers 00 heures 45, je suis sorti pour fumer une cigarette devant la porte de la boulangerie. C'était une soirée plutôt calme, la porte de la boulangerie n'était pas verrouillée. Le four s'est mis à sonner, je me suis alors rendu au laboratoire. C'est là que je me suis retrouvé nez à nez avec un individu cagoulé, tout vêtu de noir. Il avait un pistolet dans la main droite et un bidon rouge dans la gauche. Il m'a immédiatement pointer son arme en m'ordonnant d'ouvrir le coffre-fort qui était dans le bureau du gérant», nous explique le jeune homme encore sous le choc.

Craignant pour sa vie, Khaled s'est exécuté. Mais le butin ne semblait pas suffire l'homme en noir qui lui a intimé l'ordre de lui remettre l'intégralité de la caisse enregistreuse.

«Paralysé par la peur, je tremblais de tout mon corps. L'homme en noir n'avait pas l'air de plaisanter et semblait déterminé. Je n'ai pas tenté quoique ce soit. D'autant plus que je viens de me marier et que ma femme attend un enfant», poursuit Khaled.

D'autant plus que le malfaiteur lui pointait son arme de poing tantôt dans le dos tantôt sur sa tempe.

«Si tu tentes quoique ce soit ou que tu cries, je te colle une balle entre les yeux»

La menace est claire.

«J'ai remarqué qu'il avait un accent rocailleux et parlait très fort comme s'il parlait à une personne que je n'ai pas pas pu voir dans une langue étrangère. Je ne sais pas laquelle mais une chose est sûre, ce n'est pas ni de l'italien, ni de l'espagnol ou de l'arabe. Il était parlait peut-être dans un micro ou à quelqu'un qui l'attendait dans la rue, je ne suis sûr de rien»

Malheureusement pour Khaled, son calvaire n'était pas fini...

L'homme en noir va ligoter le chef-boulanger, lui attachant les mains dans le dos.

Khaled pense que l'homme en noir va quitter les lieux mais contre toute attente, celui-ci commence à répandre de l'essence sur le sol du laboratoire.

Une fois le bidon d'essence vidé, le braqueur met le feu à la boulangerie avant de quitter les lieux.

«Tout a explosé en une fraction de secondes. L'explosion telle une bombe m'a propulsé jusqu'au centre de la boulangerie. Les liens brûlants qui me retenaient étant en plastique, ils ont cédé avec l'intensité de la chaleur. J'ai pu alors me libérer et sortir de la boulangerie en flammes», détaille Khaled.

À peine sorti et alors que ses mains étaient brûlées au deuxième degré ainsi qu'une partie de sa barbe et son menton, le jeune homme appelle à l'aide. Pas de chance pour lui, il n'y a plus personne du côté de la Place Pierre Sémard (ex-Place de la Gare).

Khaled a alors la présence d'esprit d'appeler les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers et le gérant, Anwar Berguigua, avant de s'écrouler sur le sol. À son réveil, une personne lui apporte une bouteille d'eau, après l'avoir aider à se relever.

Un attroupement s'était rapidement formé autour de la victime avant d'etre dispersé par les forces de l'ordre.

«Je suis arrivé vers 1 heure 30, j'étais choqué de voir Khaled dans cet état mais heureusement, il est vivant ça aurait pu être pire. C'est vrai qu'on était en grande difficulté et que ceci ne va pas arranger les choses mais pour Khaled, mes employés et nos fidèles clients, on va tout faire pour rebondir. On va trouver un plan B mais pas question de baisser les bras», réagit le gérant de l'établissement dévasté.

22 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place, une fois l'alerte déclenchée aux alentours de 1 heures 18.

À l'arrivée des sapeurs-pompiers du Centre d'incendie et de secours de Chalon-sur-Saône, la boulangerie était entièrement embrasée. Le sinistre a été rapidement maitrisé au moyen d’une lance à incendie. Les pompiers ont mobilisé le camion échelle, un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) ainsi que deux fourgons incendie.

Rapidement pris en charge par les secours, Khaled été transporté par le SMUR aux urgences du Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône.

Suite à l'important dégagement de fumée, les 90 personnes résidant dans les appartements voisins et l'Appart'City ont été évacuées. Ce n'est qu'une fois les couloirs bien ventilés et le système d'alarme incendie remis en fonction qu'elles ont pu réintégrer leurs appartements.

Par chance, ni la succursale de la Caisse d'Épargne de la Gare ni le restaurant L'ABC Chalon-sur-Saône n'ont été touchés par l'incendie.

Le gérant de l'établissement et ses treize employés ont été mis au chômage technique.

Pour l'heure, l'auteur de l'incendie n'a pas été identifé. L'enquête se poursuit.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati