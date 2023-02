Nouveau : « L’atelier thérapie », Anne Laure et Mathieu vous accueillent dans un espace bienveillant au service de votre bien-être

Un espace rénové avec goût où règne une ambiance apaisante et chaleureuse au service de votre bien-être.

Anne Laure, thérapeute et hypno-thérapeute et Mathieu, coach sportif et nutrition, naturopathe et formé à la leethérapie, vous accueillent du lundi au samedi afin de vous aider à vous recentrer et vous sentir au mieux.

Cette aventure, elle a commencé il y a un an lorsqu’Anne-Laure a souhaité une reconversion professionnelle.

Auparavant conseillère clientèle pour un grand groupe d’assurance, cette maman de 36 ans a eu des envies de changements professionnels.

« Il était important pour moi de conserver l’aspect relationnel de mon métier, j’ai ressenti ce besoin d’accentuer l’accompagnement à l’autre » a t-elle confié à Info Chalon.

C’est finalement son mari Mathieu, qui l’a aiguillé sur le chemin de l’hypnothérapie : « Un soir, il m’a lu un texte relatant la mission de l’hypnothérapeute et j’ai de suite su que c’était ça que je voulais faire ! » a t-elle poursuivi.

Forte de sa formation en psychopathologie, Anne-Laure s’est alors formée à l’hypnose puis à la leethérapie.

Ces deux passionnés de l’humain ont alors été confrontés à l’évidence : s’associer et ouvrir leur propre centre de bien-être.

Mathieu, coach sportif de formation, puis naturopathe et leethérapeute depuis plusieurs années l’assure : « Nous n’avons pas de baguette magique, nous ne prétendons pas faire de miracle. Notre travail vise à aller à la racine du problème dans le but d’aider les personnes à se recentrer et retrouver un équilibre de bien-être ».

« L’atelier Thérapie » regroupe différentes approches pour vous aider à résoudre vos difficultés.

La première séance se base sur la leethérapie, une technique de libération énergétique et émotionnelle qui commence par un test musculaire sur votre poignet.

A la suite de cette première séance, Mathieu ou Anne-Laure sauront vous guider au mieux vers une technique ou une autre afin d’atteindre vos objectifs.

Mais ici, pas de fausses promesses ni de thérapie à rallonge : « On prend l’engagement de faire de notre mieux, notre objectif est de comprendre et d’accompagner nos patients et s’ils prennent part entièrement à la thérapie, les résultats doivent être visibles relativement rapidement » précise Mathieu.

« L’atelier Thérapie » s’adresse aux adultes mais aussi aux enfants ou encore aux animaux de compagnie.

Amandine Cerrone.