Saint Rémy, la commune peut de nouveau traiter les demandes de cartes d’identité et de passeports.

Florence Plissonnier maire de la commune, enfin soulagée de voir la deuxième commune de l’agglomération retrouver sa compétence pour le traitement des demandes des cartes d’identité et des passeports. « Depuis notre arrivée en 2014, nous voulions que ce service revienne, ce n’était pas normal pour la deuxième commune de l’agglo de ne pas pouvoir faire les cartes d’identité et les passeports biométriques. »

Aujourd’hui, c’est chose faite, depuis le 21 février, avec les équipements nécessaires à la prise d’empreintes numériques et trois agents formés, les dossiers de demandes sont traités en mairie de Saint Rémy.

Le service carte d’identité est ouvert le mardi après-midi de 12h00 à 16h30 pour commencer. Une nouvelle personne doit être formée pour venir en renfort aux deux agents tant la demande va crescendo. « Lorsque les agents maitriseront bien les outils, nous élargirons les horaires » a précisé Madame le Maire.

Les équipements pour la prise d’empreintes et de traitement sont fournis par l’Association nationale des titres sécurisés (ANTS) et la commune reçoit une aide annuelle de l’état d’un montant de 8500 € qui sera abondée de 3500 € si le nombre de cartes et de passeports dépassent 1875 titres par an.

Le temps de traitement du dossier est d’environ 20 à 30mn actuellement et pour faciliter le flux, la mairie a acquis un logiciel de gestion des rendez-vous. La prise de rendez-vous dématérialisée est accessible depuis le site de la mairie. Le carnet de rendez-vous est déjà bien rempli voire complet pour les prochaines semaines.

Site de la mairie : www.saint-remy71.fr

C.Cléaux