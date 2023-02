Mission Locale du Chalonnais : un cocktail déjeunatoire pour remercier ses parrains

Avec 54% de réussites vers l'emploi ou une formation, la Mission Locale du Chalonnais a des résultats plutôt positifs. Et à y regarder de plus près, nous constatons que 48% des jeunes qui ont été parrainés en 2022 avaient un bon niveau (niveau IV ou plus).

Ce qui a fait toute la différence c'est que le parrainage leur permet d'élargir leur réseau professionnel et d'accéder plus rapidement à un emploi ou une formation.

Ce n'est pas un hasard si la Mission Locale du Chalonnais a choisi d'inviter May Cheng et Louis Poyen, deux beaux exemples qui prouvent que le parrainage est un plus non négligeable, au cocktail déjeunatoire qu'elle organisait ce vendredi 24 février à l'Hôtel Ibis Styles.

Les deux filleuls ont pu témoigner de la plus-value du parrainage.

Ce cocktail déjeunatoire était l'occasion pour Annie Lombard et Ibrahima Bathily, respectivement présidente et directeur de la Mission Locale du Chalonnais de remercier l'ensemble des parrains.

Lors de son discours, le directeur a également présenté la plaquette qu'il a réalisé avec sa chargée de communication, Céline Boucquemont, visant à expliquer le dispositif du parrainage et présenter le bilan des actions réalisées en 2022.

Une quarantaine de personnes ont répondu présent à cet événement convivial organisé par Céline Michard, animatrice du réseau parrainage au sein de la Mission Locale du Chalonnais.

Il a permis de présenter les petits nouveaux qui ont rejoint le dispositif, à savoir Patrice Di-ilio, ex-directeur de Framatome, Mohammed Ould Bouzian, responsable de prévention de la Sauvegarde 71, Romain Calvo, attaché commercial Koésio, Hénia Ferradj, coordinatrice du PLIE du Grand Chalon, Gwenaelle Tochon-Danguy, assistante RH ADMR, Cindy Melade, chargée de recrutement Cayon, Florence Vauthier, responsable de secteur O2 et Fabrice Durand, directeur de l'hôtel Ibis Styles.

Comme nous l'indique Ibrahima Bathily, 12 parrains sont issus du domaine du travail temporaire, 4 du commerce et du tertiaire, 2 du domaine de la communication; 4 sont retraités, 3 du transport logistique, 1 de l'industrie, 1 du BTP et 6 du domaine social, l'aide à la personne et l'insertion.

À noter que la Mission Locale du Chalonnais fêtera ses 30 ans le 4 mai prochain.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati