Solène REBOUILLAT nouvelle promue au grade de ceinture noire.

A 17 ans, Solène a noué ce vendredi soir au dojo du JCSM à Saint- Marcel, la ceinture noire qu’elle a reçu des mains de son professeur Mathieu GOUTH. Une cérémonie en présence de ses parents, camarades de clubs, de Gabriel GUERY, président du club, et Martine GUERY directrice technique.

Solène a débuté le Judo à l’âge de 8 ans sur la section Judo d’Ouroux sur Saône. Elle s’aguerrit en participant régulièrement aux compétitions départementales et régionales.

Elle réussit l’examen technique et l’exercice imposé du Nage no Kata (technique de projection imposé) en juin 2022. Solène clôture l’obtention de son grade avec la démonstration de son efficacité en combat en remportant 100points en compétition.

Discrète et exigeante, Solène étudie en terminale au lycée Hilaire de Chardonnet, elle a su démontrer toute sa détermination pour répondre aux exigences de la ceinture noire. Les valeurs morale, technique, et physique acquises avec la pratique du Judo l’ont armé pour la vie et pour poursuivre sa progression dans son sport favori.