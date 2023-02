Énormément de monde pour l’inauguration de l’exposition ‘Cinématographer’

La salle qui accueille l’exposition ‘Cinématographer » était bien remplie lundi soir. Elle présente le travail photographique personnel de chefs op’, membres de l’AFC (Association Française des directrices et directeurs de la photographie cinématographique).

En partenariat avec le Festival « Chefs Op’ en Lumière » de Chalon-sur-Saône qui se déroule actuellement à l’Espace des Arts, le musée Nicéphore Niépce présente les travaux de 12 chefs op’ en son sein et a organisé une autre exposition délocalisée dans les locaux de l’EDA* intitulée « Chefs Op’ : 'l’autre photographie’ visible jusqu’au 17 mars où 26 Chefs op’ sont représentés au travers d’un de leurs clichés.

Au musée dédié à l’inventeur de la photographie et à son invention, c’est une série photographique pour chaque chef op’ sélectionné qui est donnée à voir. Naviguer entre ces deux entités culturelles fortes du territoire est intéressant tant pour les cinéphiles que pour les amateurs de belles photographies. Une occasion offerte de découvrir ou redécouvrir ces lieux.

Il est à noter également que tous les tirages de l’exposition, à l’exception de ceux de Sébastien Buchmann, ont été faits par le laboratoire du Musée Nicéphore Niépce. « Les chefs op’ nous ont fait confiance en nous confiant leurs fichiers et en nous laissant le libre choix des formats.», nous confie l’une des commissaires de l’exposition.

Un autre membre de l’équipe du musée nous explique que seulement 13% des chefs op’ sont des femmes. Elles sont au nombre de 4 dans l’exposition présentée au musée, un parti pris pour mettre davantage en avant les talents féminins. D’ailleurs, dans une autre salle d’exposition, c’est une femme qui est mise à l’honneur ( Plus d’informations plus tard sur Info-Chalon concernant l’exposition ‘L’accroche-coeur, voyages dans la collection de Nathalie Casabo-Emprin’).

L’exposition, au musée Nicéphore Niépce situé 28 quai des messageries à Chalon-sur-Saône, présente les séries photographiques de : Gertrude Baillot, Céline Bozon, Sébastien Buchmann, Rémy Chevrin, Jean-Marie Dreujou, Denis Lenoir, Laurent Machuel, Pascale Marin, Claire Mathon, David Nissen, Pierre Novion et David Quesemand. De très nombreux élus s’étaient donné rendez-vous lors de ce vernissage, on notait la présence de Bénédicte Mosnier, Adjointe en charge de la culture à la ville de Chalon-sur-Saône, Robert Llorca, directeur du Conservatoire du Grand Chalon et de l’école EMA/Fructidor, de Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts, de Janick Leconte, Président de l’association Chefs Op’ en Lumière…

SBR

*EDA, Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône