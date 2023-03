Venez découvrir le burger du chef de L'Inédit

Ouvert fin janvier en toute discrétion au 7 Rue Pierre Vaux par deux amis de longue date, le restaurant L'Inédit est une adresse sur laquelle il va falloir compter. Plus de détails sur Info Chalon.

Cela faisait un bon moment que deux amis d'enfance, Mathias Deroche et Mehdi Zeramdini, tous les deux 30 ans, voulaient ouvrir un restaurant.

Depuis le 23 janvier, ce rêve se concrétise enfin et il s'appelle L'Inédit.

Attention, cet établissement n'est pas un snack mais bel et bien un restaurant que nos deux compères ont ouvert au cœur du quartier Bourgogne.

«On a rien contre le snacking mais on voulait apporter quelque chose de différent, une nourriture plus authentique avec des produits frais, de saison et à un prix correct», nous explique Mathias.

Si ce dernier est au service, au fourneau, c'est Mehdi.

Alors qu'est-ce qu'on propose de bon à L'Inédit ?

Tout d'abord deux sortes de salades, la salade composée (salades, tomates, oignons, thon, œufs, maïs et croûton de pain) ou la salade de chèvre chaud (salades, tomates, oignons, chèvre chaud sur pain grillé et lardons halal*), avec un choix de trois vinaigrettes (César, balsamique ou moutarde à l'ancienne).

Côté viandes, Mehdi vous propose une belle entrecôte de 300 grammes avec une sauce au poivre faite maison présentée sur un plateau avec une panière de frites maison et une petite salade pour 19 euros ou encore une délicieuse escalope à la crème dans une assiette avec du riz avec une sauce à la crème aux champignons de Paris frais pour 14, 50 euros.

Il y a aussi le fameux Burger du Chef, à savoir un pain brioché, salades, tomates, oignons, un steak haché d'à peu près 200 grammes et du cheddar). C'est notre coup de cœur et à n'en point douter le produit star de l'établissement.

D'ailleurs, à ce propos, s'il est relativement aisé de trouver une place en semaine. Il en est tout autre le week-end où nous saurions trop vous conseiller de réserver à l'avance. L'Inédit c'est une clientèle mixte, aussi bien des jeunes que des familles.

[Plus de détails à venir sur Info Chalon]

À noter que l'établissement ne propose pas d'alcool et que toutes les viandes sont halal.

L'établissement est ouvert du mardi au jeudi de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 22 heures, du vendredi au samedi, de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 23 heures, et le dimanche, de 18 heures à 22 heures.

* Conforme au rite islamique.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati



L'Inédit

7 Rue Pierre Vaux

71100 Chalon-sur-Saône

Services disponibles : Repas sur place · Vente à emporter · Aucune livraison

☎ 03 85 98 19 36

Snapchat : L'Inedit 71

Instagram : @ linedit_71