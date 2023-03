Le Grand Chalon poursuit le renouvellement des réseaux d’eau potable à Charrecey

Les travaux, d’un montant de 158 000€ TTC, sont confiés à l’entreprise EHTP du groupement DBTP-GUINOT- EHTP, sous maîtrise d’œuvre interne. Débuté le 16 janvier 2023, ils termineront à la mi-mars 2023 et permettront :

- La pose de 290 ml de canalisations d’eau potable en PEHD diamètre 125 et 63 mm,

- La reprise de 15 branchements de particuliers.



Ces travaux s’inscrivent dans la suite de ceux déjà menés les années précédentes à Charrecey.

Au total, 389 000 € TTC d’investissement ont été engagés depuis 2021 par le Grand Chalon pour moderniser les réseaux d’eau sur la commune.



La modernisation des réseaux d’eau et d’assainissement : une priorité pour le Grand Chalon

Depuis 2019, le Grand Chalon s’est engagé dans la mise en oeuvre de schéma directeurs eau et assainissement ambitieux, visant notamment la remise à niveau des réseaux et équipements pour préserver la qualité et la quantité de l’eau ainsi que les milieux naturels.

De 2020 à 2022, 27,3 millions d’euros ont déjà été investis dans ce cadre, afin de moderniser 52.8 kilomètres de linéaire de réseaux d’eau potable, d’assainissement et des eaux pluviales des communes de l’agglomération.

Un engagement important de la collectivité rappelé par Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon, pour qui, “l’investissement dans le renouvellement des réseaux et des équipements en matière d’eau potable et d’assainissement est essentiel pour pouvoir répondre aux enjeux du réchauffement climatique parmi lesquels, la préservation de la ressource en eau du territoire”.