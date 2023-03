AVIS DE DECES - Monsieur Jean LEDUC

SASSENAY - CHALON-SUR-SAÔNE - VERJUX



Marie-Noëlle Leduc,

son épouse ;

Daniel, Emmanuel,

Benoit et Céline,

ses enfants et sa belle-fille ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

Thierry et Catherine Dufour,

sa belle-sœur et son beau-frère ; ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean LEDUC

survenu dans sa 81e année.

Ses obsèques seront célébrés le vendredi 3 mars 2023, à 15 heures, en l'église de Sassenay.

Pas de fleurs artificielles.

Ses proches remercient chaleureusement les familles Jeunon.