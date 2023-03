RETRAITES - Mars ... En rouge et noir ?

Rien de bien enthousiasmant pour le moral des Français ce mois de mars qui débute même si on peut espérer la ligne d'horizon printanière qui allège les consciences. Entre temps, le gouvernement qui se prend les pieds dans le tapis sur sa réforme des retraites ne fait qu'attiser toujours plus de crispations. Une étincelle dont on a vraiment pas besoin au regard du moral général des Français, écartelés entre l'inflation quotidienne et l'angoisse d'un lendemain qui s'annonce encore plus incertain.

Mardi prochain ? Mardi noir annoncent les organisations syndicales. Un jour de mobilisation générale sans précédents dans l'histoire syndicale. C'est ce qui est voulu sur le papier sur les anti-réforme des retraites mais qu'adviendra-il le 7 mars ? En attendant, l'attitude incendiaire du gouvernement, qui est incapable d'expliquer le bénéfice de sa réforme, sans attiser la fronde, a de quoi laisser dubitatif sur le vivre-ensemble.

Entre le Mardi noir... et le mois de mars qui s'annonce Rouge sur le front de l'inflation, c'est un cocktail explosif qui ne fait pas bon de manipuler. Une inflation record sur les produits alimentaires est attendue alors que les négociations entre industriels de l'agro-alimentaire et grande distribution ont touché à leurs fins. Et tous s'accordent à dire que le Panier moyen des Français va prendre une claque douloureuse. Certains s'accordent à dire, jusqu'à + 50 % de hausse !

Alors entre le Rouge et le Noir... le Spleen est désormais installé, et disons-le franchement, ce n'est pas bon pour l'Esprit Républicain.

Laurent Guillaumé