L’intersyndicale départementale des retraités a rencontré la députée Cécile Untermaier à Louhans

Cécile Untermaier a rencontré jeudi matin à sa permanence de Louhans des représentants de l’intersyndicale départementale (CGT, FO, Solidaires et FSU) pour échanger sur la réforme des retraites, très largement rejetée par la population. Ils ont évoqué le débat chaotique à l’Assemblée nationale et l’examen du texte en cours au Sénat. La députée de Saône-et-Loire a rappelé qu’elle ne défendait pas la retraite à 60 ans, mais le statu quo d'une pension à 62 ans (60 ans pour les carrières longues). A la lumière des débats, la parlementaire défend plus que jamais l'absence d'âge légal et la prise en compte des seules 43 annuités, avec des dérogations adaptées selon les situations.

Son opposition au report de l’âge légal à 64 ans est catégorique, et son soutien à la journée de blocage du pays, ce mardi 7 mars, total. Pour Cécile Untermaier, « la mobilisation de tous contre cette réforme profondément injuste doit encore s’amplifier à cette date, et se poursuivre le 8 mars à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, ainsi que les jours suivants, toujours dans le calme. Il est impératif de faire reculer le Gouvernement sur ce projet néfaste et défendre des solutions alternatives pour combler le déficit du système des retraites dans les années à venir. Avec l’intersyndicale, nous nous accordons pour dire qu’une autre voie est possible.