NOUVEAU à Lux : Food’art 99 vous propose ses plats à emporter !

Après Epervans le mardi soir et Saint-Marcel le jeudi, Patrice Callu et son épouse Liliane vous proposent désormais un nouveau créneau : le vendredi soir à Lux.

C’est au 1, rue de la libération, juste à côté de la boulangerie Milo, que le couple est installé tous les vendredis soirs afin de vous proposer leur plat phare : le couscous !

Cette aventure a commencé il y a quelques mois : Food’art 99 a d’abord proposé ses plats à emporter tous les dimanches matins sur le marché à Epervans, petit village où ils ont posé leurs valises il y a désormais 9 ans.

« Nous sommes originaires de la région parisienne. Mon mari, ayant de la famille dans le coin, m’a fait visité la région pour un week-end et j’ai eu un coup de cœur ! C’est donc ici que nous avons décidé d’élever nos deux petits garçons Mathis, 7 ans et demi et Gabriel, 6 ans » a ainsi raconté Liliane à Info Chalon.

Patrice Callu, fort de son expérience dans la restauration depuis ses 12 ans, vous propose donc plusieurs plats à emporter sur commande. (Cf flyer ci-dessous).

Trois soirs par semaine, c’est le couscous, le plat le plus apprécié de ses clients qu’il propose donc à la vente à emporter.

« C’est vraiment le plat que tout le monde réclame ! » a précisé Liliane.

D’ici quelques semaines, viendra s’ajouter la paëlla à emporter afin d’offrir plus de choix aux clients.





Ce jeudi soir, Info Chalon a pu assister au plébiscite rencontré par Food’art 99 devant la boulangerie bien connue « Le Wagonnet de Pains » à Saint-Marcel.

En effet, à 18h30 les clients avaient déjà dévalisé le beau plat de couscous de Patrice, à l’image de Damien, co-gérant de l’entreprise « Bourgogne Plafond » venu récupérer un plat pour toute la famille en sortant du travail.

« Cela fait plusieurs fois que je passe devant et ce soir j’ai décidé de m’arrêter pour goûter ce fameux couscous » a t-il raconté.

Food’art 99 vous propose aussi des plats familiaux et festifs pour vos événements privés ou professionnels : n’hésitez pas à les contacter pour élaborer un devis, Patrice saura s’adapter à vos besoins et envies !

Food’art 99 c’est donc désormais 3 créneaux par semaine de vente à emporter pour le couscous :

Tous les mardis soirs à Epervans, place de la mairie.

Tous les jeudis soirs à Saint-Marcel, 19 rue de la Villeneuve à côté de la boulangerie « Wagonnet des Pains »

Tous les vendredis soirs à Lux, 1 rue de la libération à côté de la boulangerie Milo.

Liliane et Patrice vous accueillent de 16h à 19h30 (20h pour les commandes).

Les réservations sont conseillées par téléphone ou sms au 07.61.06.93.75 ou par Messenger via leur page Facebook ici.



Amandine Cerrone.