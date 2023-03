RETRAITES - Les routiers entrent dans la danse

La Fédération nationale des transports et de la logistique (FNTL) appelle les conducteurs à "se mettre à l’arrêt à partir du dimanche 5 mars à 22 h" et ce pour une durée "illimitée" La FNTL FO/UNCP appelle également à reconduire cette grève jusqu’au 7 mars. Pour autant, la CFDT (majoritaire), la CGT, la CFTC et CFE-CGC appellent, pour leur part, à un mouvement de 48 heures, les 7 et 8 mars, en accord avec la ligne édictée par les huit confédérations. Attendez-vous à des opérations escargots, des blocages de sites industriel et autres dans les jours venir. Le mardi, que certains opposants à la réforme des retraites espèrent Noir, vient de prendre un aspect bien sombre.