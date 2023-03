Master Fight III : Victoire aux points de Kevin Perez sur le Chalonnais Benjamin Daunas

Samedi 4 mars, c'est dans un Colisée bondé avec plus de 2400 personnes que s'est ouvert le Master Fight III.

Avant le début de ce gala international de sports de combat qui offrira une belle affiche avec 9 combats, Driss Essabar, co-organisateur avec Cyrille Font, a pris la parole pour remercier le public chaleureux pour avoir répondu présent pour ce qui est d'ores et déjà un des événements sportifs majeurs de notre ville et un des 6 plus importants galas du genre en France.

Le président du Boxing Club San-Rémois a ensuite laissé la parole au maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, agréablement surpris par l'engouement autour de l'événement, et le sénateur de Saône-et-Loire, Marie Mercier, particulièrement fière de voir des femmes partager l'affiche avec des hommes, à quelques jours de la Journée internationale des femmes, ce mercredi 8 mars.

Étaient également présents, Thierry Thévenet, le président de l'Office municipal des Sports (OMS), Bruno Rochette, conseiller municipal délégué aux sports, Fabrice Faradji, conseiller municipal délégué aux grands équipements sportifs, et Jean-Michel Morandière, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers.

Une soirée qui a été animée avec brio par le Dijonnais David Lops.

Et ça démarre fort en ouverture avec le Clermontois Kévin Perez du Perfect Muay Thai (en rouge) face au Chalonnais Benjamin Daunas du Power Training Club (en bleu).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati