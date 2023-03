Cette semaine au Conservatoire du Grand Chalon : Le grand symphonique

MARDI 07 MARS 2023 À 20H - AUDITORIUM

JEUDI 09 MARS 2023 À 20H - AUDITORIUM

Véritable fresque romantique, la première symphonie de Gustav Mahler a connu de nombreuses épreuves et remaniements avant sa publication dans sa version définitive. Composée à la toute fin du XIXe siècle, elle incarne déjà toute la richesse du romantisme viennois tardif. Évocation de la nature, citations amusées, tourbillons orchestraux, lyrisme, contrastes stylistiques, tout Mahler est déjà présent et les liens entre le monde du Lied et celui de la symphonie sont déjà tissés.

Ce concert est un événement orchestral pour cette saison, avec le Grand Symphonique dirigé par son nouveau chef et professeur de direction d’orchestre, Jean François Verdier.

En ouverture à ce chef d’œuvre, une superbe méditation intimiste et profonde met l’alto en valeur et nous plonge dans un romantisme plus contemporain.

Petite restauration possible avant spectacle au Bistrot des artistes

Programme :

Alfred SCHNITTKE, Monologue pour alto solo et orchestre à cordes *

Gustav MAHLER, Symphonie n°1 "Titan"

Egalement : CONCERT pour les jeunes oreilles - En famille - Mardi 7 mars - 17h30 - AUDITORIUM - Entrée libre (extraits du concert présenté).

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/le-grand-symphonique

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon - Visuel : Musée Nicéphore Niépce, ville de Chalon-sur-Saône.