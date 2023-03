AVIS DE DECES - Madame Marie-Marcelle MERLE née DUBOIS

CHALON-SUR-SAÔNE



Raymond Merle, son époux ;

Patricia Merle et

Philippe Vion,

Stéphane Merle et

Marie-Claire Pillisio,

ses enfants ;

Mégane Vion,

Maeva et Léa Merle,

ses petits-enfants ;

Mike, son arrière-petit-fils ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Marcelle MERLE

née DUBOIS

à l'âge de 83 ans.

Une cérémonie aura lieu le lundi 13 mars 2023, à 15h15, en la salle de cérémonie du Crématorium de Crissey suivie de sa crémation dans l'intimité familiale.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.