"Non à la fermeture du guichet de la gare de Chagny" réclament les élus de Chagny en Commun

Communiqué du groupe des élu-e-s « Chagny en Commun » au Conseil Municipal de Chagny

Non à la fermeture du guichet de la gare de Chagny

Notre intervention mercredi dernier 1er Mars au Conseil municipal a permis de révéler publiquement la décision de fermeture par la SNCF et la région du guichet de la Gare de Chagny, confirmée par l’article dans la presse locale de ce samedi 4 Mars.

Depuis notre élection il y a 3 ans, nous sommes intervenus régulièrement pour nous inquiéter des risques de fermeture du guichet de la gare. Celle-ci avait pu être reportée grâce à une massive opposition des usagers exprimée dans une pétition de 2110 signatures remise au Maire le 17.12.21. Ce dernier avait alors assuré qu’il était contre cette fermeture.

La fermeture du guichet est brutalement confirmée au 1er juin par le 1er Vice-Président de la Région dans un parfait accord SNCF /Conseil Régional. Et celà malgré la très forte reprise d’activité en gare et au guichet en dépit des stratégies bien rodées de la SNCF pour décourager les utilisateurs (réduction des plages horaires, guichet fermé sans information du public lors d’absence ou formation du personnel…), malgré les importants investissements de la ville pour créer un pôle d'attractivité autour de la gare (espace co-working, pôle multimodal).

Quant aux moyens de substitution, c’est un miroir aux alouettes que de penser qu’un transfert d’activité vers un dépositaire n’aura pas d’impact sur les possibilités et la qualité du service offert aux usagers. Les très nombreux chagnotin-e-s qui ont recours au guichet de la gare citent de nombreux exemples qui nécessitent un vrai travail d’accueil, d’écoute, de connaissances. Qu’il s’agisse du temps à consacrer à chacun, des conditions de paiement, des renseignements commerciaux de trajet, de correspondances ou de circulation des trains, des billets spéciaux, type congés payés ou autres. En clair, c’est une déshumanisation supplémentaire de la gare, c’est une régression du service public.

Le Maire de Chagny ne demande plus le maintien du guichet SNCF, « juste un maintien de prestation à côté de la gare, l’Espace France Service étant trop loin ». Il avait donc démenti au Conseil municipal du 1er Mars tout accord concernant l’accueil d’une permanence SNCF ½ journée par semaine à France Services alors que le vice-Président de Région l’annonce dans la presse. On comprend mieux qu’il ne veuille plus user de la possibilité que lui ouvre la Convention TER de s’opposer à la disparition du guichet. Nous déplorons fortement cette attitude attentiste tant cette fermeture serait préjudiciable à la ville et à tous les usagers réguliers ou occasionnels.

Nous allons nous adresser non seulement à la Région mais aussi aux élus de toutes les communes dont les populations apprécient ce service public du guichet. Comme nous l’avions fait lors de la pétition citoyenne qui avait permis alors d’empêcher cette fermeture nous serons aux côtés de toutes celles et ceux qui veulent garder un guichet à la gare de Chagny.