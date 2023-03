Trois règles d'or pour bien nourrir son chat

Félix vient d'arriver dans votre foyer et depuis, vous ne jurez que par lui ! Pour prendre soin de votre matou comme il se doit, faites attention à son alimentation. Ni trop gras, ni en grande quantité, veillez à ce que les repas de votre boule de poils soient équilibrés. Décryptage.



LE FRACTIONNEMENT ALIMENTAIRE

S'il est devenu au fil des siècles l'un des animaux de compagnie préférés des humains, le chat reste, en bon petit félin, un chasseur dans l'âme. Afin de respecter son rythme biologique qui consiste à grignoter ses proies, de jour comme de nuit, il est important de ne pas lui donner une seule grosse gamelle dans la journée. Cette pratique aurait tendance à le stresser et surtout à le rendre obèse. A contrario, il est préférable de lui servir quelques petites rations régulièrement, à raison de trois ou quatre fois par jour dans l'idéal.

Bon plan : si vous êtes absent toute la journée, un distributeur automatique pourra ici être programmé pour délivrer ces repas.



DES PORTIONS ÉQUILIBRÉES

Votre chat se lèche les babines devant votre assiette ou tente de lécher votre yaourt ? Bats les pattes, minou ! Ne l'habituez pas à manger la même chose que vous. Votre petit compagnon est un carnivore qui a besoin de 40 % de protéines animales dans son alimentation, de peu de graisses et de 10 à 12 % de glucides. Exit donc les restes alimentaires et les sucreries ! Optez pour des croquettes dépourvues de céréales ou dont la teneur est faible, et au moins un repas humide par jour, comme de la pâtée, pour bien hydrater votre boule de poils. Pour les maîtres attentionnés qui en ont le temps, une soupe froide ou un bouillon de viande avec des morceaux de haricots verts ou de courgettes par exemple, sera parfait pour la digestion de votre félin.



UNE TRANSITION EN DOUCEUR

C'est décidé, vous allez changer l'alimentation de Félix ! Pour ce faire, ne vous précipitez pas et faites attention au changement brutal qui pourrait lui causer des désordres intestinaux. On vous conseille de prendre le temps, environ huit à dix jours, pour instaurer un nouveau rythme ou pour l'habituer à certains mets.