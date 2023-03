Le Ski Club Alpin Chalon vous invite à participer à un stage à Morzine

10-15 AVRIL - SÉJOUR JEUNES - SKI ALPIN & SNOW À MORZINE



Vous avez entre 8 et 16 ans, vous souhaitez découvrir, progresser et même vous perfectionner en ski ou snow ? Ce séjour est pour vous !



Le Ski Club Alpin Chalon vous invite à participer à ce stage organisé depuis de nombreuses années par le Comité Ski Bourgogne.



Cette année ce séjour se déroule à Morzine-Avoriaz

du lundi 10 avril au samedi 15 avril 2023



INFOS PRATIQUES

Hébergement ? Au Centre de vacances « Le Gros Colas » à Morzine (agréé Jeunesse et Sports)

Encadrement ? Ski et snow par des moniteurs fédéraux agréés par la Fédération française de Ski (FFS) et des moniteurs de l’ESF de Morzine

Encadrement des temps libre ? Par une équipe d’animateurs (diplômés BAFA)

Transport ? Bus au départ de Chalon Sud



PRÉREQUIS

Ce séjour étant déclaré comme séjour d’activité sportive et porté par le Comité de Ski de Bourgogne, la prise d’une licence de ski auprès d’un club de ski est nécessaire

Le prix du séjour comprend : hébergement en pension complète, transport, encadrement et animation, forfaits.

La location de matériel est possible sur place (non inclus dans le prix de base du séjour).



Vos enfants souhaitent participer à ce séjour ? Pour plus de renseignement contacter le scachalon@gmail.com .