Master Fight III : David Siboni l'emporte aux points sur l'Aurécois Naim Tabi

Toujours animé par David Lops, le sixième combat de la 3ème édition du Master Fight, un combat en K1 rules Classe A, voyait s'opposer Naim Tabi de l'Aurec Boxe de Aurec-sur-Loire (Haute-Loire), en noir et or, et le Stéphanois David Siboni du Perfect Muay Thaï, en noir et blanc.

Et dans un incroyable retournement de situation, alors que l'Aurécois pensait la victoire à sa portée, c'est finalement son adverse venu de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) qui l'emportera aux points.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati