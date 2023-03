"Violences intrafamiliales : le message passe trop lentement" pour la députée Cécile Untermaier

Communiqué de presse

« Sur le sujet des violences intrafamiliales, plus que jamais d’actualité après deux nouveaux féminicides recensés ce 3 mars, Elisabeth Borne a annoncé lundi vouloir ramener le délai de la délivrance de l’ordonnance de protection de 6 jours à 24 heures sans débat contradictoire pour déclencher une protection immédiate. La Première ministre veut également mettre en place des pôles spécialisés dans chaque tribunal afin de mieux traiter ces violences conjugales.

Oui bien sûr aux pôles ou chambres spécialisées dans chaque tribunal judiciaire. Nous le disons et répétons depuis des mois avec des exemples tel celui du tribunal de Clermont-Ferrand incluant, dans une chambre de la famille, le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et des juges correctionnels, et organisant des audiences réservées à ces dossiers complexes, avec des magistrats expérimentés.

C’est cette solution que j’ai portée en séance publique dernièrement. C’est aussi mon texte adopté à l’unanimité le 9 février dernier, qui demande aux juges de délivrer l’ordonnance de protection dès lors que les violences sont alléguées, dans une prévention des risques qui ne souffre aucune hésitation. Le message passe doucement, trop lentement à l’inverse d’une violence immédiate et bien souvent fatale. Il est urgent d’agir. »