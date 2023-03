AVIS DE DECES - Madame Suzanne BONNEVIE née LÉTOURNEAUX

CHÂTENOY-EN-BRESSE



René, son époux ;

Alain et Patricia Bonnevie,

Sandrine et Alexandre Barraut, ses enfants ;

Maxime, Léa et Jérémy, Olivia et Adam,

ses petits-enfants ;

ses sœurs, son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs ; ses neveux, nièces, cousins et cousines,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Suzanne BONNEVIE

née LÉTOURNEAUX

survenu à l'âge de 77 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu vendredi 10 mars 2023, à 10h30, en la salle de cérémonie de la chambre funéraire de Ciel où Suzanne repose, suivies de l'inhumation au cimetière paysager de Saint-Marcel.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.